Hunderte, wenn nicht Tausende Besucher pilgern, vor allem bei dem sensationellen Wetter, sicher auch an diesem Pfingstwochenende wieder zum Kulinarischen Weinweg nach Kernen im Rems-Murr-Kreis. Zwar muss man ein paar Höhenmeter überwinden, doch dann locken rund um die Yburg im Ortsteil Stetten fünf sogenannte Genusspunkte, an denen man die Aussicht ebenso wie die Geselligkeit, den Wein und die besonderen Speisen genießen kann.

Seit über 25 Jahren begeistert dieses traditionsreiche Pfingstfest mit seiner besonderen Kombination aus hochwertigen Weinen und handgemachten, regionalen Küchenkreationen in einer idyllischen Kulisse inmitten der Weinberge.

Fünf Genusspunkte entlang des 2,5 Kilometer langen Wegs

Mit Unterstützung der Gemeinde Kernen und ortsansässiger Sponsoren präsentieren die Weingüter und Gastronomen aus Kernen an fünf Stationen entlang des zweieinhalb Kilometer langen Weinwegs ein breites Angebot: Bis zu 20 verschiedene Weine hat jedes Weingut in petto, darunter auch nachhaltige Bio-Weine. Dazu gibt’s feine Speisen auf hohem Niveau.

„Gäste aus nah und fern sind eingeladen, die besondere Atmosphäre zu erleben, die nur ein Fest mit echter Handwerkskunst und regionaler Verbundenheit bieten kann“, heißt es in der Ankündigung des Bunds der Selbstständigen Kernen als Veranstalter, der „ein Fest der Herzensangelegenheiten“ verspricht. „Inmitten der neuen grünen und jungen Weintriebe, die gerade im Weinberg sprießen, wird die Kraft und Frische des Konzepts spürbar.“

Schwabenschmaus und Wengerter-Weck

Unter und neben den Pagodenzelten an den fünf Stationen können besondere Speisen genossen werden – mit dabei sind die Gastronomiebetriebe Zum Ochsen, S’Burgstüble, Gasthof Lamm und Schützenhaus Stetten. Im Angebot haben sie zum Beispiel Kutteln und Schwabenschmaus, „Maulis in verschiedenen selbstgemachten Variationen vom Ochsen“ oder Krusten-Schinken-Braten sowie den Wengerter-Weck.

Die Öffnungszeiten dieses „unvergesslichen Fests der Sinne“, wie der BdS es nennt: Samstag, 23. Mai, 16 bis 24 Uhr, Sonntag, 24. Mai, 11 bis 24 Uhr, Montag, 25. Mai, 11 bis 18 Uhr.