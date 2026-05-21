An den Feiertagen wartet ein volles Programm in und um Leonberg: Von Butterstampfen über Krämermarkt bis hin zu einer Ausstellung über lokale Getränke.

Die Pfingstferien stehen vor der Tür – und werden in diesem Jahr direkt vom namensgebenden Feiertag eröffnet. Passend dazu dürfen sich die Menschen in Leonberg und Umgebung auf sommerliches Wetter freuen. Neben klassischen Gottesdiensten laden zahlreiche Märkte, Feste und Kulturveranstaltungen zum Bummeln, Feiern und Mitmachen ein.

Im Gerlinger Repair-Café dreht sich alles um Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Tüfteln. Ob Kleidung, Spielzeug oder elektrische und mechanische Geräte: Gemeinsam wird Defektes wieder auf Vordermann gebracht – außer Drucker, Kaffeevollautomaten und Mikrowellengeräte.

Dazu gibt es Kaffee und Kuchen vom Buffet. Das Repair Café findet am Samstag, 23. Mai, von 11 bis 15 Uhr in der Aula der Pestalozzischule statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Frühlingsfest an der Weiler Stadtmauer

Der Musikverein „Stadtkapelle“ Weil der Stadt lädt am Samstag, 23., und Sonntag, 24. Mai, zum Frühlingsfest in die Grünanlagen an der Stadtmauer ein. In der Paul-Reusch-Straße gegenüber dem Festplatz erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik und Bewirtung. Geöffnet ist am Samstag von 17 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 11.30 bis 22 Uhr.

Historische Einblicke rund um Getränke und Trinkkultur bietet das Renninger Heimatmuseum. Die Sonderausstellung „Süffiges im Rankbachtal“ öffnet am Pfingstsonntag, 24. Mai, erneut ihre Türen. Von 14 bis 17 Uhr erfahren Besucher Wissenswertes über Anbau, Herstellung und Trinkkultur in der Region. Der Eintritt ist frei.

Butterstampfen und Pflanzentausch auf dem Etterhof

In Hemmingen dreht sich am Pfingstsonntag alles um handwerkliche Fähigkeiten: Auf dem Etterhof können Besucher von 14 bis 17 Uhr das traditionelle Butterstampfen ausprobieren. Außerdem gibt es selbstgestampfte Butter zum Mitnehmen, Kaffee und selbstgebackenen Kuchen – und eine Pflanzentauschbörse.

Beim Kunsthandwerkermarkt in Renningen gibt es außergewöhnliche Werke zu bestaunen. Foto: Simon Granville

Eines der Jahreshighlights in Friolzheim steht am Pfingstmontag an: Von 8 bis 18 Uhr kann man auf dem Pfingstmarkt in der Ortsmitte schlendern und genießen. Rund 120 Stände bieten auf dem Krämermarkt eine große Auswahl. Ergänzt wird das Angebot durch Auto-Scooter, Kinderkarussell, Schießstand, Verlosung und Wurfbude. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Vereine. Kostenlose Shuttle-Transfers verkehren ab der Firma Seitter sowie dem Gewerbegebiet zwischen Mönsheim und Friolzheim.

Kunsthandwerk rund ums Rathaus in Renningen

Ebenfalls am Pfingstmontag findet der Renninger Kunsthandwerkermarkt rund um das historische Rathaus statt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren zahlreiche Kunsthandwerker ihre handgefertigten Arbeiten – von filigranen Holzarbeiten über Schmuck bis hin zu Textilien. Besonders beliebt ist die Möglichkeit, den Künstlern direkt bei ihrer Arbeit zuzusehen. Bei Mitmachangeboten können Besucher etwa eigene Glasmosaike gestalten. Für Kinder gibt es zudem ein Figurentheater.

Die Kulturpfingsten in der Leonberger Lahrensmühle gehören inzwischen fest zum regionalen Kulturprogramm. In diesem Jahr umfasst es vier Veranstaltungen von Freitag, 22. Mai, bis Pfingstmontag, 25. Mai. Auf dem Programm stehen Musik, Kulinarik, Lyrik und Kabarett. Begleitet wird das Ganze von der Ausstellung „Elementar“ mit Bildern, Figuren und Holzskulpturen von vier Künstlern. Geöffnet ist die Ausstellung am Freitag von 19 bis 21 Uhr, am Samstag von 18 bis 20 Uhr sowie am Sonntag und Montag jeweils von 11 bis 20 Uhr.