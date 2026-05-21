An den Feiertagen wartet ein volles Programm in und um Leonberg: Von Butterstampfen über Krämermarkt bis hin zu einer Ausstellung über lokale Getränke.
21.05.2026 - 16:00 Uhr
Die Pfingstferien stehen vor der Tür – und werden in diesem Jahr direkt vom namensgebenden Feiertag eröffnet. Passend dazu dürfen sich die Menschen in Leonberg und Umgebung auf sommerliches Wetter freuen. Neben klassischen Gottesdiensten laden zahlreiche Märkte, Feste und Kulturveranstaltungen zum Bummeln, Feiern und Mitmachen ein.