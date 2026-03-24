Die Pfingstfestspiele präsentieren Barockmusik, Wiener Klassik, Jazz – und einen konzertanten „Rosenkavalier“ mit Weltstar Jonathan Tetelman.
Hier war die charmant gefälschte Imitation schöner als die Wirklichkeit: Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal ließen im „Rosenkavalier“ das Rokoko-Wien in schillernder Pracht auferstehen – und mischten es augenzwinkernd mit Walzerseligkeit, obwohl zur Zeit Maria Theresias eigentlich Menuette das Parkett beherrschten. Dieser spielerische Umgang mit Tradition und künstlerischer Freiheit bildet auch das Grundprinzip der Pfingstfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden. Gemeinsam mit dem SWR Symphonieorchester und François-Xavier Roth entsteht ein Programm, das Barock und Wiener Klassik, Expressionistisches, Jazz und Strauss’ Opernwelt verbindet. Ein bewusstes Springen zwischen Jahrhunderten und Klangsprachen – um Herzen zu öffnen und Ohren durchzulüften.