Pfingstfestspiele Baden-Baden: Das SWR Symphonieorchester kann Oper

Eine Orchesteraufstellung wie ein Bühnenbild: Der Graben platzt bei Richard Strauss’ Oper „Der Rosenkavalier“ aus allen Nähten. Links flankieren Kontrabässe, Harfen und eine Celesta, rechts fünf Schlagzeuger das knapp hundertköpfige Kollektiv in der fast nie zu hörenden Originalbesetzung mit jeweils 16 Violinen 1 und 2, 12 Bratschen, 10 Celli und 8 Kontrabässen. Schon vor dem ersten Ton ein gewaltiger Aufschlag, mit dem das SWR Symphonieorchester die Pfingstfestspiele Baden-Baden im bei weitem nicht ausverkauften Festspielhaus Baden–Baden eröffnet.