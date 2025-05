Haus gerät in einer Woche gleich zweimal in Brand – 600.000 Euro Schaden

Ein Mehrfamilienhaus im Kreis Karlsruhe gerät innerhalb einer Woche zweimal in Brand. Beide Male betrifft es den Dachstuhl. Was die Ermittler bisher wissen.

red/dpa/lsw 09.05.2025 - 12:34 Uhr

Innerhalb einer Woche ist ein Mehrfamilienhaus in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) gleich zweimal in Brand geraten. Das Feuer betraf erneut den Dachstuhl des in Sanierung befindlichen Hauses, wie ein Polizeisprecher sagte. Es entstand geschätzt ein Schaden von 100.000 Euro. Beim vorherigen Brand war sogar ein Schaden von 500.000 Euro entstanden.