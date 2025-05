Pflanzen-Flohmarkt in Gebersheim

Im Garten des Bauernhausmuseums findet so manches Pflänzchen einen neuen Besitzer. Auch Zubehör und Samen gibt es zum Fachwissen der Hobbygärtner dazu.

Ulrike Otto 04.05.2025 - 13:23 Uhr

Kleine Erdbeerpflanzen ragen aus einem Eierkarton hervor. Daneben stehen Pflanztöpfe mit Tomatenzöglingen. An einem anderen Tisch hat jemand ein paar Stängel in Joghurtbechern gezogen. Ein buntes Sammelsurium aus Obst- und Gemüsepflanzen, Blumen, Samen und Zubehör findet sich im Garten des Bauernhausmuseums Gebersheim (Kreis Böblingen), in den der örtliche BUND, Obst- und Gartenbauverein und der Museumsverein zum Pflanzenflohmarkt eingeladen haben.