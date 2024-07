Die Blätter oft nur hellgrün, dazu noch Totholzbildung: Die Magnolien sind die ältesten Pflanzen im Stuttgarter zoologisch-botanischen Garten – und sie haben Probleme. Nun werden sie weiter begutachtet, um herauszufinden, woran sie leiden.

Iris Frey 28.07.2024 - 11:01 Uhr

Im Frühjahr ziehen die blühenden Magnolien im Maurischen Garten der Wilhelma zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Doch die beliebten Tulpenbäume haben seit geraumer Zeit Probleme. Das berichtet auch die Leiterin der Parkpflege, Katja Siegmann. Manche der Pflanzen werfen ihre Blätter früher als üblich ab. Andere haben Chlorosen, das heißt, ihre Blätter sind hellgrün statt saftig grün. Bei Chlorosen gibt es einen Mangel an Blattgrün, dem Chlorophyll. Allerdings wirken die Magnolien im Maurischen Garten derzeit ganz gesund, die Blätter seien saftig grün. „Das könnte bedeuten, dass erste Maßnahmen greifen“, sagt Siegmann. Welche Maßnahmen das genau sind, will sie nicht verraten. Die Wilhelma habe Experten hinzugezogen und verschiedene Maßnahmen ergriffen. Dieser Tage ist ein Baumgutachter in der Wilhelma, der die Vitalität der Bäume untersucht. Aber es gibt auch noch andere Probleme bei den Magnolien: Astpartien sterben ab und es bildet sich Totholz. Das beobachte man an vielen Bäumen aus den letzten Jahren, sagt Siegmann.