Der Pflanzenhof in Vaihingen bietet Hilfe und Beratung für den Garten – und verrät, warum der Herbst die beste Zeit zum Pflanzen ist.
27.09.2025 - 21:42 Uhr
Zwischen Häuserschluchten und dem geschäftigen Treiben der Stadt schlummert in vielen Stuttgarterinnen und Stuttgartern eine Sehnsucht: der Wunsch nach einem eigenen Stück Grün. Ein Garten als Rückzugsort, in dem man die Seele baumeln lassen kann. Doch nicht jeder hat das Glück, einen Garten sein Eigen nennen zu können. Doch muss man deshalb auf sein grünes Refugium verzichten? Mitnichten. Auch auf dem kleinsten Balkon lässt sich ein Paradies erschaffen, eine grüne Oase, die den Alltag vergessen lässt und ein Stück Natur in die Stadt bringt.