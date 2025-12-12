Das Weiße Haus hat das viele Händeschütteln für die Pflaster an der rechten Hand des US-Präsidenten Donald Trump verantwortlich gemacht, die er in den vergangenen Tagen trug.

red/AFP 12.12.2025 - 12:55 Uhr

Das Weiße Haus hat das viele Händeschütteln für die Pflaster an der rechten Hand von US-Präsident Donald Trump verantwortlich gemacht, die er in den vergangenen Tagen trug. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt begründete die Pflaster am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Journalisten damit, dass der 79-Jährige zuletzt "buchstäblich dauernd Hände geschüttelt" habe.