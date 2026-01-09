Die Grünen-Landesgruppe im Bundestag fordert Reformen der Pflegeversicherung. Sie kritisieren Gesundheitsministerin Nina Warken.
09.01.2026 - 15:36 Uhr
Die baden-württembergischen Grünen im Bundestag fordern von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) mehr Einsatz gegen Beitragserhöhungen bei Kranken- und Pflegekassen. Warken müsse müsse einen Stopp weiterer Erhöhungen erreichen, heißt es in einem Papier der Grünen-Landsgruppe, das unserer Zeitung vorliegt. Sie müsse endlich auch einen gerechten Vorschlag zur Reform der Pflegeversicherung vorlegen, die eine finanzielle Überforderung älterer Menschen verhindere.