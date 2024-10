Wie findet man ein Pflegeheim und regelt Vollmachten? Peggy Elfmann teilt in ihrem Buch Tipps aus ihren persönlichen Erfahrungen mit der Demenz ihrer Mutter. Sie gibt 50 Ratschläge für ein gutes Miteinander, wenn die Eltern Pflege benötigen.

Nina Ayerle 17.10.2024 - 15:09 Uhr

Als ihre Mutter an Demenz erkrankte, war das eigentlich ein guter Moment, um sich darüber auszutauschen, welche Unterstützung die Mutter sich in Zukunft wünscht und wie sie zum Beispiel über ein Pflegeheim denkt. Doch für Peggy Elfmann funktionierte das Reden plötzlich nicht mehr. „Ich wollte für meine Mama da sein, hatte aber gleichzeitig große Angst, sie zu verlieren“, erzählt die 44-jährige Journalistin und Autorin am Telefon.