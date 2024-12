In einem aktuellen Urteil stärkt das Bundessozialgericht Eltern mit kranken und pflegebedürftigen Kindern.

red/AFP 13.12.2024 - 14:28 Uhr

Ein krankheitsbedingt nicht mehr altersgerechter Aufwand für die Versorgung und Beaufsichtigung von Kindern kann zu einem höheren Pflegegeld führen. So sind Besonderheiten durch Diabetes, Spritzenangst und Mukoviszidose bei der Berechnung des Pflegegrads zu berücksichtigen, wie das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel in mehreren am Freitag bekanntgegebenen Urteilen entschied. (Az. B 3 P 9/23 R, B 3 P 1/24 R und weitere)