Jugendamt Ludwigsburg schweigt Drama um entzogenes Kleinkind: Hilferuf der Pflegeeltern an Winfried Kretschmann
18.11.2025 - 19:00 Uhr
Die Pflegeeltern Martina und Stefan Maier haben sich im Kampf mit dem Jugendamt Ludwigsburg um ihr Pflegekind Linus (Namen der Familie zum Schutz des Kindes geändert, Anm. d. Red.) schriftlich an politische Vertreter in Bund, Land und im Landkreis gewandt. In zum Teil gleichlautenden Briefen haben sie unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann um „eine Rückmeldung und Unterstützung“ gebeten.