Nach mehr als einem Jahr Stillstand werden das Pflegeheim und die Wohnanlage in Thomashardt weitergebaut. Die Gebäude sollen im kommenden Frühjahr bezugsfertig sein.
Auf der Baustelle für das Pflegeheim und die Wohnanlage auf dem Forsthausareal in Thomashardt wird wieder gearbeitet. Nachdem der ursprüngliche Bauträger Insolvenz angemeldet und sich das als Betreiber des Pflegebereichs vorgesehene Sozialunternehmen in der Folge zurückgezogen hatte, herrschte auf der Baustelle etwas mehr als ein Jahr lang Stillstand. Nun geht es unter der Regie des Unternehmens Wohnbau Urbach als neuem Bauträger voran. Als Betreiber für das Pflegeheim steht eine Gesellschaft bereit, zu der sich die DRK-Kreisverbände Nürtingen und Esslingen zusammengeschlossen haben. Im kommenden März soll die Anlage bezugsfertig sein.