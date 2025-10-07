Das Stuttgarter Diakonie-Klinikum schneidet in einer Studie zu Deutschlands besten Pflege-Arbeitgebern mit „Sehr gut“ in allen Bereichen ab.

Das Diakonie-Klinikum Stuttgart gehört zu den besten Arbeitgebern für Pflegekräfte in Deutschland. Das Krankenhaus erhielt laut einer Studie des Magazins „stern“ in allen fünf Bewertungskriterien die Note „Sehr gut“, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte. Die Untersuchung wurde vom „stern“ gemeinsam mit dem Rechercheinstitut MINQ durchgeführt.

Bewertet wurden die medizinische Qualität, die Arbeitsbedingungen, die Vergütung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Pflegedirektorin Dorothea Vischer nannte die Auszeichnung eine „schöne Bestätigung für das große Engagement unserer Pflegekräfte und aller, die sie in ihrer Arbeit unterstützen“. Die Bewertung zeige, „dass wir auf dem richtigen Weg sind als Arbeitgeber, der seine Mitarbeitenden ernst nimmt und fördert“.

Wertschätzung als Schlüssel für attraktive Pflegeberufe

Das Stuttgarter Krankenhaus wurde in der Kategorie der kleineren Krankenhäuser bewertet. Drei weitere Kliniken in Deutschland erreichten in dieser Gruppe ebenfalls die Bestnote in allen Kategorien.

Die Studie soll Pflegekräften als Orientierung bei der Suche nach einem Arbeitsplatz dienen. Ein Fazit der Untersuchung lautet, dass gute Arbeitsbedingungen und Wertschätzung entscheidend für attraktive Arbeitsplätze in der Pflege seien.