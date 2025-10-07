Das Stuttgarter Diakonie-Klinikum schneidet in einer Studie zu Deutschlands besten Pflege-Arbeitgebern mit „Sehr gut“ in allen Bereichen ab.
07.10.2025 - 15:48 Uhr
Das Diakonie-Klinikum Stuttgart gehört zu den besten Arbeitgebern für Pflegekräfte in Deutschland. Das Krankenhaus erhielt laut einer Studie des Magazins „stern“ in allen fünf Bewertungskriterien die Note „Sehr gut“, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte. Die Untersuchung wurde vom „stern“ gemeinsam mit dem Rechercheinstitut MINQ durchgeführt.