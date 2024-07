Rund 1,8 Millionen Euro hat die neue Pflegeschule der RKH in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) gekostet. Am Freitag wurde sie eingeweiht. Bald 400 Schüler werden hier auf das Berufsleben vorbereitet. Aus der Interims- könnte eine Dauerlösung werden.

Frank Ruppert 19.07.2024 - 12:30 Uhr

Im Salamander-Areal in Kornwestheim ist am Freitagmorgen die Pflegeschule neu eröffnet worden. Die Einrichtung zog von ihrem Standort in Ludwigsburg, der abgerissen wird und an dem künftig ein ambulantes medizinischen Zentrum entstehen soll, in das ehemalige Fabrikgebäude des Schuhherstellers. Für 1,8 Millionen Euro wurden im dritten Obergeschoss die Räume des Vormieters Roche umgebaut und auf die Bedürfnisse für die Pflegeausbildung angepasst. Neben Klassenzimmern, einem Lehrerbereich und Aufenthalts- sowie Besprechungs- und Gruppenräumen gibt es einige Räume, die für die praktische Ausbildung hergerichtet sind. Dort kann mit Puppen und Originaleinrichtung der Berufsalltag simuliert werden. Es gibt Räume, die wie Krankenzimmer in der Klinik eingerichtet sind. Zudem einen Raum für Altenpflege und eine Zimmer für die Kinderpflege.