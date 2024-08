Nadine Kaiser ist die neue Leiterin des Pflegezentrums Haus Guldenhof in Hirschlanden. Das Haus wäre wie ein Stadtquartier im Kleinen – wenn da nicht die strengen Vorgaben wären, die eine Pflegeeinrichtung zu erfüllen hat.

Franziska Kleiner 02.08.2024 - 17:09 Uhr

Die Hände in den Schoß legen, warten und lamentieren, bis andere bessere Rahmenbedingungen für die Pflege schaffen? Das ist nicht Nadine Kaisers Ding. Die studierte Fachwirtin für Pflegemanagement hat die Leitung von Haus Guldenhof im Ditzinger Teilort Hirschlanden übernommen. Sie folgt auf Sigrid Hessler, die das Pflegezentrum nahezu zwei Jahrzehnte lang geleitet hatte. Es sei klar, „dass das politische Drehrad gedreht werden muss“, auch um die Stellung des Pflegeberufs, dessen Wertschätzung in der Gesellschaft, zu verändern. „Aber so lange können wir nicht warten“, sagt die Einrichtungsleiterin. Was also tun?