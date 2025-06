Die Abschiebehaftanstalt in Pforzheim ist inzwischen fast immer voll. Seit vielen Jahren soll sie auf 80 Plätze ausgebaut werden – fertig ist der Umbau immer noch nicht.

red/dpa/lsw 14.06.2025 - 08:52 Uhr

Der Ausbau der Abschiebehaftanstalt in Pforzheim zieht und zieht sich. Auch in diesem Jahr wird die seit Jahren geplante Erweiterung auf 80 Plätze nicht fertig – inzwischen steht Frühjahr 2027 im Raum. Das liege vor allem an unvorhersehbaren Erkenntnissen beim Planen und Bauen im Bestand, erläuterte ein Sprecher des Justizministeriums. Auch werde bei laufendem Betrieb gearbeitet; zudem hätten beauftragte Planungsbüros mangelhafte Leistung abgeliefert. Bis Herbst dieses Jahres soll es immerhin 68 Haftplätze geben, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums.