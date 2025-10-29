Ein Lastwagen verliert Treibstoff, die A8 Richtung Stuttgart ist gesperrt. Experten reinigen die Fahrbahn. Wie lange die Sperrung dauert, bleibt laut Polizei vorerst offen.
29.10.2025 - 10:08 Uhr
Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von 20 Kilometern Treibstoff verloren hat, ist seit dem Mittwochmorgen die Autobahn 8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen Pforzheim-Nord und Rutesheim gesperrt. Es seien Experten unterwegs, um die Fahrbahn zu reinigen, berichtete die Polizei auf WhatsApp. Ein erstes Reinigungsfahrzeug sei inzwischen eingetroffen.