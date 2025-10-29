Unsicher, wann die Autobahn wieder freigegeben wird

Der Stau auf der üblicherweise stark befahrenen A8 betrage vor der Ausfahrt Pforzheim-Nord inzwischen zehn Kilometer. Wie es zu dem Auslaufen des Stoffes kam – ob etwa ein Unfall die Ursache dafür war –, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Ein Ende der Sperrung ist laut Polizei derzeit nicht absehbar. Autofahrer sollten die Sperrung weiträumig umfahren. Zuvor hatte der SWR berichtet﻿