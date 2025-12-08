Drei Männer streiten sich in einer Pforzheimer Bar. Einer geht - und kommt mit einem Messer wieder. Was die Ermittler bisher wissen.

red/dpa 08.12.2025 - 15:11 Uhr

Weil er in einer Pforzheimer Bar zwei andere mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Er wird des versuchten Mordes verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 27 Jahre alte Verdächtige meldete sich noch in der Tatnacht bei der Polizei. Beamten nahmen ihn bei sich zu Hause fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.