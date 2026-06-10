Weil er in einer Predigt der „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim queere Menschen beschimpfte, muss ein Laienprediger aus Österreich eine Geldstrafe zahlen.
10.06.2026 - 10:30 Uhr
Weil er in einer Predigt in Baden-Württemberg queere Menschen beschimpfte, muss ein Laienprediger aus Österreich eine Geldstrafe zahlen. Das Oberlandesgericht Karlsruhe bestätigte nach Angaben vom Mittwoch ein entsprechendes Urteil des Landgerichts. Die Predigt war vor zwei Jahren in der „Baptistenkirche Zuverlässiges Wort“ in Pforzheim gehalten worden, die vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird.