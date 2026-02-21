Pfründenwirtschaft Wo die Regierung bei sich sparen kann
Die politischen Staatssekretäre sitzen am Kabinettstisch und tun auch sonst so, als gehörten sie der Landesregierung an. Nur: Verfassungsrechtlich tun sie das nicht.
Politiker reden viel übers Sparen. Selten tun sie es. Und wenn, dann nur, weil es nicht anders geht. Diese Kluft zwischen Theorie und Praxis war einer der Gründe, weshalb es zur Schuldenbremse kam. Sie verschaffte Verbindlichkeit. Als Friedrich Merz (CDU), ihr Fürsprecher, Bundeskanzler wurde, konnte er die Schuldenbremse nicht schnell genug wieder los werden.