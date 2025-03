Ein Rind wurde gleich in einen Unfall verwickelt. Ein anderes ist mehrere Tage auf der Flucht.

red/dpa/lsw 28.03.2025 - 16:34 Uhr

Entlaufene Rinder in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) haben mehrere Tage lang die Polizei beschäftigt. Die Tiere waren Dienstag aus noch ungeklärter Ursache aus einem Stall ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Noch am selben Tag kam es zu einem Unfall mit dem Auto eines 31-Jährigen auf einer Landstraße, bei dem eines der Tiere so schwer verletzt wurde, dass ein Jäger es erlösen musste.