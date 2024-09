Wegen eines Streits muss die Polizei am Sonntag in Pfullingen bei Reutlingen ausrücken. Als Beamte versuchen, die beiden alkoholisierten Streitenden zu trennen, greifen diese die Polizisten an.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 12:35 Uhr

Wegen eines lautstarken Streites zwischen zwei Personen musste die Polizei gegen 6.50 Uhr am Sonntagmorgen in die Friedrich-Ebert-Straße in Pfullingen ausrücken.