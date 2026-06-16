Phänomen in Stuttgart und Region: Polizei warnt vor fingerfertigen Schmuckdieben am Straßenrand

Da ist man hilfsbereit, gutmütig, und dann das: Einem 72-jährigen Mann ist dieser Tage in Stuttgart eine Goldkette gestohlen worden. Vom Hals weg. In Sekundenbruchteilen, ohne dass er es merkte. Und dabei dachte er noch, er hätte zu seinem Schmuck noch etwas dazu geschenkt bekommen. Denn die Frau, die ihn gerade nach dem Weg gefragt und der er natürlich gerne geholfen hatte, legte ihm eine Kette um den Hals, allerdings eine billige: Doch die Frau war nicht dankbar, sondern eine Diebin. Mit viel Fingerfertigkeit, Dreistigkeit und List machen sich Diebe aktuell an Passantinnen und Passanten heran, um sie zu bestehlen. Der Trick ist nicht neu, war aber seit einiger Zeit in Stuttgart nicht mehr aufgetaucht. Nun hat die Polizei seit Mai etwa zehn Fälle gezählt.

Die Masche ist bekannt und ein bundesweites Phänomen Die Masche läuft immer nach einem ähnlichen Muster ab: Fremde fragen nach dem Weg oder sonst einer Information. Antwortet man und hilft, kommen sie näher. Mal umarmen sie, mal schaffen sie es auch ohne derlei auffällige Gesten, an die Beute zu kommen. Gemein ist den Fällen, dass den Bestohlenen hinterher ihr echter Goldschmuck fehlt, der gegen billigen Modeschmuck ausgetauscht wurde. Durch den Austausch der flinken Langfinger merken manche den Diebstahl erst, wenn sie zuhause in den Spiegel schauen oder ihr Geschmeide ablegen wollen.

Mit vier Fällen in Stuttgart war laut der Polizei die vergangene Woche die auffälligste, seit die Masche in Stuttgart und der Region wieder auftaucht. „Es ist eine der Maschen, die kommt und geht, wie die angeblich gestrandeten Reisenden, die nach Geld fragen, oder die Betrüger, die behaupten, ihren Geldbeutel verloren zu haben und sich etwas leihen wollen“, so der Sprecher.

Die zuständige Abteilung für zentrale Ermittlungen bei der Stuttgarter Polizei hat die Fälle im Blick. Man können noch keine Aussage zu den Tatpersonen machen. „Es liegen Personenbeschreibungen vor, aber man kann daraus nicht schließen, ob es sich immer um die gleichen handelt“, so der Beamte. Grundsätzlich seien es aber immer ein Mann und eine Frau, meistens würde die Frau fragen.

Die Polizei hat in der aktuellen Reihe noch keine Tatpersonen festnehmen können. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

Auch wenn man noch nicht wisse, wer die Tatpersonen seien und wie viele aktuell in der Region unterwegs seien, ist sich die Polizei ziemlich sicher, dass sie nicht von hier seien: „Es ist kein Stuttgarter Phänomen. Das taucht bundesweit mal hier, mal da auf, dann ist wieder Ruhe.“ Wohl auch, weil die Täterinnen und Täter wissen, dass die Polizei Meldungen an die Medien schickt, um die Bürgerinnen und Bürger vor der Masche zu warnen: Spricht sich die Methode herum, dann ist das „Geschäftsmodell“ nicht mehr möglich. „Wir vermuten sehr stark, dass es reisende Täter sind“, sagt der Ermittler.

Die Stuttgarter Polizei ist auch mit den umliegenden Präsidien im Kontakt. Denn die Täter konzentrieren sich nicht auf das Stadtzentrum oder einen bestimmten Stadtteil, sie nehmen offenbar die Landeshauptstadt samt „Speckgürtel“ in Angriff: So wurde in Sindelfingen vergangene Woche ein Ehepaar nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Die Ehefrau stand neben der Fahrertür, ihr Partner sprach mit der Frau auf dem Beifahrersitz. Durch eine kurze Ablenkung gelang es dem Mann, ihre Kette gegen Modeschmuck auszutauschen. Am Handgelenk hatte der Dieb bereits Modeschmuck angebracht. Das Paar flüchtete jedoch, bevor er den echten Schmuck dort abnehmen konnte.

In Sindelfingen wurde Ende Mai eine 72 Jahre alte Frau bestohlen. Dieser Fall hebt sich ab, weil hier auch ein Kind im Auto war. Die Passantin wollte dem Kind etwas geben. Als sie dazu einen Arm ins Auto streckte, wurde ihr Schmuck ausgetauscht.

In Ludwigsburg ist Ende Mai ein Fall geschehen, der als Raub eingestuft wurde: Dabei wurde einem Mann die Kette mit Gewalt vom Hals gerissen. Das ist für die aktuelle Masche unüblich. Normalerweise wenden die Tatpersonen keine Gewalt an. „Aber wir hatten auch in Stuttgart schon Fälle, bei denen wir Kontakt zum Raubdezernat hatten“, sagt der Ermittler.

Die Zahl der Fälle ist für die Polizei noch nicht extrem beunruhigend: „Es ist so, dass wir es im Blick haben müssen. Das tun wir auch.“ Es gebe jedoch keinen Grund, in Angst zu verfallen. „Die Chance, an die Täter zu geraten, ist recht gering.“ Für die Polizei sei es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, da die Täterinnen und Täter „sehr flexibel“ agierten.

Polizei rät: Aufmerksam und vorsichtig sein bei Annäherungen

Tipps für Bürgerinnen und Bürger, wie man sich schützen kann, hat die Polizei auch: „Aufmerksam und vorsichtig“ solle man sein, wenn man von Fremden angesprochen werde. Insbesondere, wenn diese zu viel Nähe suchten, sie Vorsicht geboten: Einige der aktuellen Delikte wurden bei Umarmungen begangen, als „Dank“ für eine Wegbeschreibung zum Beispiel seien die Passanten geherzt worden - ein falscher Vorwand für die Tat.

Die Polizei hat neben den Personenbeschreibungen von einem Fall ein Teilkennzeichen des Autos. Ansonsten sei noch bekannt, dass die Tatpersonen - anders als etwa die gestrandeten Reisenden, die Englisch sprechen - Deutsch reden würden, mit einem noch nicht näher identifizierten Akzent. Personenbeschreibungen und weitere Anhaltspunkte wie Kennzeichen oder Fahrzeugtyp tauschen die Polizeipräsidien untereinander aus.