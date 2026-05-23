Die Verunsicherung bei den Beschäftigten ist groß: Gibt es Kaufinteressenten für die Werke? Können Jobs gerettet werden?
23.05.2026 - 04:00 Uhr
Mainz - Die Gewerkschaft IG BCE wirft dem Management des Impfstoffherstellers Biontech vor, keine ernsthaften Verkaufsabsichten für ihre von der Schließung bedrohten Produktionsstandorte zu haben. "Es gibt keine Transparenz und keinerlei Informationen des Unternehmens", sagte Gewerkschaftssekretär Christian Trapp der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Deshalb herrscht eine große Verunsicherung unter den Beschäftigten."