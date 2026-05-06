Er stemmte 2014 den goldenen Pokal in die Luft - seitdem ist Deutschland von einem WM-Erfolg weit entfernt. Nun verrät Philipp Lahm seine Einschätzung zu den deutschen Chancen.

red/dpa 06.05.2026 - 11:58 Uhr

Philipp Lahm zählt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM im Sommer nicht zu den Titelfavoriten. Zwölf Jahre nach dem bis dato letzten Triumph in Brasilien räumte der damalige Kapitän zwar ein, dass das DFB-Team gute Spieler habe, die in Top-Vereinen spielen. „Nur die Vergangenheit hat es jetzt nicht unbedingt gezeigt, dass wir als Mannschaft wirklich gewachsen sind in den letzten Jahren oder über die letzten Turniere“, sagte Lahm bei einer Veranstaltung von „Münchner Merkur/tz“.