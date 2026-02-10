Der eine fliegt, der andere kickt. Trotz der engen Verwandtschaft kann Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund mit Fußball aber wenig anfangen.
Bei ihnen liegt das Sportler-Gen in der Familie: Während Philipp Raimund nach Weiten jagt und seit seinem Skisprung-Olympiasieg von der Normalschanze in aller Munde ist, läuft sein Cousin in den Stadien der Republik auf: Luca Raimund wurde beim VfB Stuttgart zum Fußball-Profi, war (wenn auch ohne Einsatz) Teil der Pokalsieger-Mannschaft von 2025.