Der eine fliegt, der andere kickt. Trotz der engen Verwandtschaft kann Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund mit Fußball aber wenig anfangen.

Sport: David Scheu (dsc)

Bei ihnen liegt das Sportler-Gen in der Familie: Während Philipp Raimund nach Weiten jagt und seit seinem Skisprung-Olympiasieg von der Normalschanze in aller Munde ist, läuft sein Cousin in den Stadien der Republik auf: Luca Raimund wurde beim VfB Stuttgart zum Fußball-Profi, war (wenn auch ohne Einsatz) Teil der Pokalsieger-Mannschaft von 2025.

 

Anschließend wechselte er zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf, wo er in dieser Saison nach einer längeren Verletzungspause bislang neunmal zum Einsatz kam. Den Triumph seines Cousins hat er aus der Ferne vor dem TV genau verfolgt. „Ich habe mit meiner Familie telefoniert, während wir live geschaut haben. Die Freude war unglaublich“, sagte der 20-Jährige Fußballer der Rheinischen Post, „das erfüllt einen natürlich mit ganz viel Stolz, wenn es einer aus der Familie schafft.“

Philipp Raimund in Göppingen geboren, Luca Raimund in Böblingen

Die beiden stammen aus dem Raum Stuttgart – Philipp wurde 2000 in Göppingen geboren, Luca 2005 in Böblingen. Dass Skispringer Philipp Raimund das Geschehen rund um den VfB intensiv verfolgt, darf man aber getrost bezweifeln: Der Olympiasieger ist ein echter Fußball-Muffel.

Philipp Raimund: „Für mich ist Fußball gar nichts“

„Für mich ist Fußball gar nichts“, betonte der Skispringer bereits im März 2024 im Sportschau-Wintersport-Podcast. Er habe sogar, so Philipp Raimund, eine gewisse grundlegende Abneigung gegen Fußball. Was die Cousins aber in jedem Fall teilen: eine große Leidenschaft für ihren Sport.