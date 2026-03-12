Philipp Walter Pfisterer: Zwischen Clubsandwichs und Wiener Schnitzel – der Schwabe im Bayerischen Hof

Jedes Jahr zur Sicherheitskonferenz verwandelt sich der Bayerische Hof in München in eine Parallelwelt – und das nicht nur wegen den Staatskarossen vor der Tür und den vielen Sicherheitskräften. Auch kulinarisch geht es dann anders zu. „Wir fahren das Sechs- bis Siebenfache unseres normalen Roomservice-Volumens“, sagt der Küchenchef Philipp Walter Pfisterer. Das heißt übersetzt: Ausnahmezustand in der Küche des Garden-Restaurants, reguläre Posten werden aufgelöst. Es gibt dann keinen Poissonier, Entremetier oder Saucier an diesen Tagen, sondern zum Beispiel einen Posten, der sich allein um Clubsandwichs kümmert. Oder einen, der ausschließlich Burger zubereitet.