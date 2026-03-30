Steigende Ölpreise und unterbrochene Lieferketten führen dazu, dass zahlreiche Tankstellen im Land vorübergehend schließen müssen.
30.03.2026 - 09:34 Uhr
Auslöser der Entwicklung ist die Eskalation zwischen den USA, Israel und Iran. Seit Ende Februar greifen die USA und Israel Ziele im Iran an, woraufhin Teheran mit Gegenangriffen reagierte. Daraufhin schränkte Iran den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ein. Dies ist eine der wichtigsten Routen für den weltweiten Öltransport, über die zuvor täglich mehr als 20 Millionen Barrel Öl und Gas transportiert wurden.