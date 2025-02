Castor-Transport nach Philippsburg Atommüll aus Frankreich in Baden-Württemberg eingetroffen

Der Zug mit dem radioaktiven Abfall aus der Wiederaufbereitung in La Hague ist am Mittwoch am ehemaligen AKW-Standort Philippsburg angekommen – begleitet von einer kleinen Gruppe Demonstranten und einem massiven Polizeiaufgebot.