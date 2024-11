Bis Ende des Jahres müssen vier Castorbehälter mit hochradioaktiven Atomabfällen von Frankreich ins badische Philippsburg gebracht werden. Der Protest formiert sich.

red/dpa/lsw 18.11.2024 - 10:02 Uhr

Atomkraftgegner erwarten in den kommenden Tagen einen Transport von vier Castorbehältern mit hochradioaktiven Abfällen nach Philippsburg (Landkreis Karlsruhe). Sie hätten eine Dauermahnwache am Bahnhof Philippsburg angemeldet, die nach Abfahrt des Zuges in Frankreich starten solle, heißt es auf der Internetseite antiatom.net. Auf castor-stoppen.de ist von einer Mahnwache in der Güterhallenstraße neben dem Bahnhofsgebäude die Rede.