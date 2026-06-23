Phoenix in Neuhausen: Pharmagroßhändler erweitert Vertriebszentrum - „Bekenntnis zum Standort“

Die Hitze scheint sie nicht zu stören. Für die Pressefotos posieren die Verantwortlichen ganz nach den Wünschen der Fotografen. Schnappen sich die Spaten, stecken sie in den Erdhaufen vor ihnen, wirbeln die Erde durch die Luft. „Und dabei bitte noch lächeln.“ Auch der Aufforderung leisten die Verantwortlichen des Phoenix Pharmahandels in Neuhausen trotz Temperaturen über 30 Grad Folge. Die Freude über das mit dem symbolischen ersten Spatenstich gestartete Bauprojekt überwiegt die drückende Hitze. In den nächsten Jahren soll eine Aufstockung, Modernisierung und Erweiterung des pharmazeutischen Vertriebszentrums auf den Fildern erfolgen. Der Standort werde umfassend ausgebaut und technologisch weiterentwickelt.

Pressesprecherin Antje Jantz beziffert die Kosten für das Bauprojekt mit etwa 25 Millionen Euro. Zum Zeitplan gibt sie an, dass der Rohbau bis Februar 2027 fertiggestellt sein soll. Das gesamte Bauvorhaben soll ihren Angaben zufolge zwischen Ende 2027 und Anfang 2028 abgeschlossen sein.

Die bestehende Halle soll erweitert, aufgestockt und ausgebaut, der Automatisierungsgrad erhöht werden. Auf zwei Ebenen sollen zusätzliche 3200 Quadratmeter Fläche entstehen. Eine effizientere Lager- und Kommissionierungslogistik werde hier zum Einsatz kommen. Der Automatisierungsgrad solle durch die Neuerungen von derzeit rund 46 Prozent auf über 80 Prozent steigen. „Dadurch werden Prozesse beschleunigt, Bestellungen schneller abgewickelt und die Verfügbarkeit von Arzneimitteln weiter verbessert“, so Antje Jantz.

Jobs sollen durch Automatisierung nicht gefährdet sein

Die Pressesprecherin betont aber, dass durch die Straffung der Betriebsabläufe keine Arbeitsplätze verloren gehen sollen. Die Jobs der 172 Mitarbeitenden auf den Fildern seien nicht gefährdet. Durch die Baumaßnahme solle die Versorgungssicherheit der Menschen in der Region weiterhin gewährleistet und verbessert werden. Auch den Apotheken als Kunden solle ein optimierter Service geboten werden. Die Investition sei zudem ein klares Bekenntnis zum Standort auf den Fildern und zum Erhalt der 1970 gegründeten Betriebsstätte. Das Projekt werde während des laufenden Betriebs des pharmazeutischen Großhändlers durchgeführt und solle die Arbeitsabläufe möglichst wenig stören.

Bei Pharmahandel Phönix in Neuhausen wird gebaut. Etwa 25 Millionen Euro werden in die Erweiterung und Modernisierung des Standorts investiert. Foto: Markus Brändli

Denn Phoenix in Neuhausen ist so eine Art Postmann für Apotheken und einer von insgesamt 18 Standorten in Deutschland. Von den Fildern aus, so erklärt Antje Jantz, würden etwa 570 Apotheken in Baden-Württemberg von Pforzheim über Rastatt und Göppingen bis nach Lörrach mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten beliefert. Wenn Kunden in die Apotheken kämen und nach einer bestimmten Medizin fragen würden, die dort aber nicht vorrätig sei, dann werde das Vertriebszentrum in Neuhausen kontaktiert. In einem riesengroßen Lager auf den Fildern würden die Medikamente gelagert und dann auf Nachfrage verteilt. Im Sortiment seien rund 50.000 Artikel.

Durch die Baumaßnahme könnten Apothekenbestellungen künftig noch zügiger beantwortet werden: „Gleichzeitig schafft Phoenix zusätzliche Kapazitäten, um auch bei wachsender Nachfrage eine stabile und zuverlässige Versorgung sicherzustellen“, betont Pressesprecherin Antje Jantz.

Von den Fildern aus werden etwa 570 Apotheken in Baden-Württemberg mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten beliefert. Foto: Markus Brändli

Der Hauptsitz von Phoenix Pharmahandel ist in Mannheim, heißt es in einer Medieninfo. Insgesamt rund 4700 Mitarbeitende des Unternehmens würden Apotheken und medizinische Einrichtungen versorgen. Weiteren Informationen zufolge bieten Tochterunternehmen zusätzliche Produkte und Dienstleistungen rund um die Gesundheit an. Zum Portfolio gehören nach Angaben des Unternehmens Kassensysteme für Apotheken, Transport- und Speziallogistik oder Beratungen.