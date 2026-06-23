Phoenix in Neuhausen: Pharmagroßhändler erweitert Vertriebszentrum - „Bekenntnis zum Standort“

Die Hitze scheint sie nicht zu stören. Für die Pressefotos posieren die Verantwortlichen ganz nach den Wünschen der Fotografen. Schnappen sich die Spaten, stecken sie in den Erdhaufen vor ihnen, wirbeln die Erde durch die Luft. „Und dabei bitte noch lächeln.“ Auch der Aufforderung leisten die Verantwortlichen des Phoenix Pharmahandels in Neuhausen trotz Temperaturen über 30 Grad Folge. Die Freude über das mit dem symbolischen ersten Spatenstich gestartete Bauprojekt überwiegt die drückende Hitze. In den nächsten Jahren soll eine Aufstockung, Modernisierung und Erweiterung des pharmazeutischen Vertriebszentrums auf den Fildern erfolgen. Der Standort werde umfassend ausgebaut und technologisch weiterentwickelt.