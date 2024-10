Bisher herrscht ein Patt: Die Stuttgarter Bezirksbeiräte aus Hedelfingen, Mühlhausen und Möhringen haben Zustimmung signalisiert. Unterdessen haben die Gremien aus Stammheim, Degerloch und Zuffenhausen abgelehnt. Es geht um die Frage, ob es einfacher werden soll, Solarmodule auf Freiflächen – also etwa Äckern – aufzubauen. Das ist die Idee des Verbands Region Stuttgart, der dafür auch Grünzüge öffnen will. Und die Stuttgarter Bezirksbeiräte sind sich darüber uneinig.

Werden Landwirte genügend berücksichtigt?

Diejenigen, die sich gegen die Pläne wehren, hätten vor allem ein Argument vorgebracht, sagt Hermann-Lambert Oediger, der Leiter der Abteilung Stadtentwicklung bei der Stadt: Landwirtinnen und Landwirte würden nicht ausreichend berücksichtigt. Und im Falle von Zuffenhausen sei hinzugekommen, dass laut der Lokalpolitiker der Stadtbezirk schon jetzt stark belastet sei durch „autobahnähnliche Straßen“.

Leitet die Abteilung Stadtentwicklung bei der Stadt Stuttgart: Hermann-Lambert Oediger Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Darum hat die Verwaltung nun einen Vorschlag gemacht. Nämlich dass Böden, die der höchsten Qualitäts entsprechen (Qualitätsstufe fünf), nur für sogenannte Agri-PV-Anlagen genutzt werden. Agri-PV-Anlagen unterscheiden sich insofern von klassischen Freiflächen-PV-Anlagen, als dass sie deutlich höher liegen und unter den Modulen Gemüse oder Getreide angebaut werden kann sowie Feldmaschinen durchfahren können. „So kann man Landwirtschaft und Energie miteinander verbinden“, erläutert Oediger. Zudem heißt es in dem Vorschlag der Verwaltung, dass auf diesen qualitativ hochwertigsten Böden die Solaranlagen auf jeweils 2,5 Hektar begrenzt werden sollen.

Lieber Parkplätze für Solar nutzen, heißt es

Die Stuttgarter Stadträte kommentierten diesen Kompromissvorschlag in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Klima und Umwelt (AKU) kritisch. „Einem Landwirt, der auf Bodenqualität vier produziert, bringt das nichts“, sagte Michael Warth (CDU). Zudem solle man Photovoltaik zunächst einmal auf die großen Parkplätze von Geschäften wie Aldi, Lidl oder Bauhaus anbringen, „und erst dann aufs freie Land“, forderte er. Auch die Grünen-Stadträtin Gabriele Munk befand, dass Parkplätze oder auch überdachte Radwege zuerst mit Solarmodulen bestückt werden sollten. Friedrich Haag (FDP) merkte noch an, dass ein Rückgängigmachen einer Belegung mit Solarmodulen nicht so leicht sei: „Ein Boden verliert seine Fruchtbarkeit, wenn er 20 Jahre lang brach liegt.“

Am 4. November dürfen die Bezirksbeiräte in Plieningen noch ihr Votum abgeben. Dann ist für den 12. November ein Beschluss des Gemeinderats vorgesehen. Anschließend muss Stuttgart seinen Beschluss im Verband Region Stuttgart kundtun. Welche Auswirkungen es dann tatsächlich hat, wenn Stuttgart sich anders positioniert als Kommunen in der Region, sei indes noch völlig unklar, sagte Christoph Ozasek (Klimaliste).