Die Kritik an den Plänen der Region, Solarparks entlang der Autobahn zu errichten, reißt nicht ab.

Franziska Kleiner 09.07.2025 - 08:49 Uhr

Noch einmal haben Landwirte am Dienstag deutliche Kritik an den Plänen geäußert, Solarparks entlang der Autobahn zu errichten. Allein es nutzte nichts: Bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen votierte der Ditzinger Gemeinderat für den Vorschlag der Verwaltung. Der sind aus ihrer Sicht die Hände gebunden, wie Oberbürgermeister Michael Makurath darlegte. „Die Superprivilegierung ändert nichts.“ Der Gesetzgeber hat die Errichtung von Solarparks entlang von Bahn und Autobahn erleichtert. Böte man Flächen über die ohnehin vorgesehenen Flächen an, so Makurath, habe das für die Ditzinger Konsequenzen. „Im Zweifel haben Sie diese on top“. Die Kommune stelle damit mehr Flächen zur Verfügung als der Gesetzgeber wolle. „Sie haben keinen Hebel, das zu steuern“, so der als SPD-nah geltende Verwaltungschef.