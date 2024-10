Fragen rund um Photovoltaik auf dem eigenen Dach, im Garten, auf dem Balkon? Die Solarscouts in Stuttgart können weiterhelfen. Bis Ende Oktober laden sie zu mehreren Veranstaltungen in unterschiedlichen Stadtbezirken ein.

Julia Bosch 17.10.2024 - 06:00 Uhr

Lohnt sich das finanziell? Und ab wann? Wie viel Bürokratie-Aufwand steckt dahinter? Worauf sollte man unbedingt achten? Bevor man sich eine Photovoltaikanlage kauft und anschließen lässt, hat man viele Fragen. Antworten darauf können in Stuttgart die rund 70 Solarscouts geben. In den kommenden Tagen und Wochen bieten diese mehrere Infoveranstaltungen und Infospaziergänge in den Stadtbezirken an.