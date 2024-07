Wasser kocht immer bei 100 Grad. Stimmt nicht. In den Bergen blubbert es nämlich schon früher. Britische Forscher zeigen diesen Effekt auch bei einem Sturm – mit Auswirkungen auf die Teezubereitung und das Eierkochen.

Zuhause gelingt das Frühstücksei immer perfekt, aber beim Urlaub in den Bergen ist es noch schwabbelig, trotz gleich langer Kochzeit? Schuld an dieser Misere ist der veränderte Luftdruck in der Höhe.