92 Antiprotonen, ein Spezialcontainer und ein nervenaufreibender Transport: Warum dieser Lkw-Trip am Cern Startschuss zur Lösung eines der größten Rätsel des Universums sein könnte.
Genf - Am europäischen Kernforschungszentrum Cern in Genf ist ein historischer Meilenstein geglückt: Erstmals weltweit wurde Antimaterie auf einem Lkw transportiert. Der deutsche Physiker Stefan Ulmer überwachte aus einem Auto im Konvoi hinter dem Lastwagen heraus die Messdaten - und konnte kurz nach halb zehn Uhr feststellen: "Es hat alles geklappt, die Antiprotonen sind noch da."