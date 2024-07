Seit 15 Jahren behandelt der Physiotherapeut Jürgen Siegele Fußballprofi Joshua Kimmich. Er und andere Nationalspieler gehen im Großbottwarer Therapiezentrum ein und aus – so wie auch Schlagerstar Andrea Berg.

Karin Götz 10.07.2024 - 16:10 Uhr

Die Dokumentation „Joshua Kimmich: Anführer und Antreiber“ die am 22. Juni, gut eine Woche nach dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft, im ZDF gezeigt worden ist, gibt ungewöhnlich private Einblicke in das Leben des Fußballstars. 90 Minuten lang wird der Zuschauer mitgenommen auf die Höhen und in die Tiefen des Nationalspielers.