Physiotherapie im Rems-Murr-Kreis: Sie behandelt Babys mit Schlaganfall – „Ist hart, aber man kriegt viel zurück“

Sie fasst kein Kind an, von dem sie kein Lächeln bekommt. Das hat sich Stefanie Hummel fest vorgenommen, und an ihren Leitsatz hält sich die Physiotherapeutin ohne Abweichungen. „Nach einem Lächeln ist alles egal, dann klappt es. Aber meine erste Aufgabe ist es, Vertrauen aufzubauen, sonst kann ich nichts an dem Kind machen“, erklärt die 37-Jährige, die sich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert hat und in ihrer Waiblinger Praxis auch ausschließlich Kinder behandelt. „Nur in wenigen Praxen gibt es eine solche Spezialisierung, dementsprechend viele Patienten haben wir. Würden wir auch noch Erwachsene behandeln, kämen wir gar nicht mehr hinterher.“