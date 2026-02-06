 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Zu ihren Patienten gehören Babys mit Schlaganfall: „Ich kämpfe um jedes Lächeln“

Physiotherapie im Rems-Murr-Kreis Zu ihren Patienten gehören Babys mit Schlaganfall: „Ich kämpfe um jedes Lächeln“

, aktualisiert am 06.02.2026 - 16:28 Uhr
Physiotherapie im Rems-Murr-Kreis: Zu ihren Patienten gehören Babys mit Schlaganfall: „Ich kämpfe um jedes Lächeln“
1
Stefanie Hummel behandelt schon die Kleinsten. Da heißt es erst Vertrauen aufbauen, bevor die Physiotherapie beginnen kann. Foto: privat (Weber), dpa

Stefanie Hummel kümmert sich um Babys und Kinder mit gesundheitlichen Problemen. Die Physiotherapeutin erzählt, warum sie sich bewusst für die Behandlung der Kleinsten entschieden hat.

Rems-Murr: Simone Käser (sk)

Sie fasst kein Kind an, von dem sie kein Lächeln bekommt. Das hat sich Stefanie Hummel fest vorgenommen, und an ihren Leitsatz hält sich die Physiotherapeutin ohne Abweichungen. „Nach einem Lächeln ist alles egal, dann klappt es. Aber meine erste Aufgabe ist es, Vertrauen aufzubauen, sonst kann ich nichts an dem Kind machen“, erklärt die 37-Jährige, die sich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert hat und in ihrer Waiblinger Praxis auch ausschließlich Kinder behandelt. „Nur in wenigen Praxen gibt es eine solche Spezialisierung, dementsprechend viele Patienten haben wir. Würden wir auch noch Erwachsene behandeln, kämen wir gar nicht mehr hinterher.“

 

Weil der Andrang so groß ist, hat die vierfache Mutter nun mal eben noch eine weitere Praxis in Althütte übernommen. Dort wird zwar Physiotherapie für Erwachsene angeboten – in dem ländlichen Raum hat die 37-Jährige viele ältere Patienten, bei denen sie auch Hausbesuche macht –, aber auch hier möchte Stefanie Hummel ihr Steckenpferd, die Behandlung der Kleinsten, forcieren. „Ich bin da mit viel Herzblut dabei und könnte mir keinen schöneren Job vorstellen“, sagt die 37-Jährige, die schon immer gern mit Kindern gearbeitet hat.

Viele der behandelten Babys haben im Mutterleib eine Hirnblutung erlitten

Die jungen Patienten, die teils schon im Säuglingsalter zu ihr kommen, haben Entwicklungsverzögerungen, motorische Defizite, Atemwegserkrankungen, Fehlhaltungen, Fußfehlstellungen, Asymmetrien oder orthopädische Probleme. Aber die Physiotherapeutin und Osteopathin, die einen Master in Kinderosteopathie hat und sich in beiden Disziplinen weitreichend spezialisiert hat, behandelt auch Kinder, die schwere bis hin zu unheilbaren Erkrankungen und Behinderungen haben. „Ich betreue Kinder, die im Mutterleib oder direkt nach der Geburt eine Hirnblutung hatten, und auch Babys mit Schlaganfall kommen zu mir“, sagt Stefanie Hummel.

Aber auch wenn manche Kinder nicht geheilt werden könnten, sei es tröstlich zu wissen, dass ihre Behandlung mit dazu beitrage, dass sie auch gute Momente haben und trotz ihrer schweren Erkrankung Erleichterung finden, wie beispielsweise das kleine Mädchen, das mit einer Zerebralparese, also einer frühkindlichen Gehirnschädigung, zu ihr kommt. „Es ist hart, aber man kriegt so viel zurück“, sagt die 37-Jährige, die in der Therapie mit den Kleinen meist spielerisch arbeitet. „Man muss genau wissen, wie man solche Kinder anfasst.“ Da sei viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn es gebe von harmlos bis schwerwiegend alles,was es auch bei Erwachsenen gebe.

Unsere Empfehlung für Sie

Sport im Klinikum Stuttgart: Krebskranke Kinder: Bloß nicht im Bett bleiben!

Sport im Klinikum Stuttgart Krebskranke Kinder: Bloß nicht im Bett bleiben!

Wenn Kinder an Krebs erkranken, ist es mit Toben vorbei. Dabei ist Sport während der Therapie wichtig: Wie die Stuttgarter Kinderklinik ihre kleinen Patienten trainiert.

Die Frau, die gebürtig aus dem Rems-Murr-Kreis stammt und mit ihrer Familie unweit ihrer zweiten Praxis im Althütter Teilort Sechselberg wohnt, wuchs bereits mit jeder Menge Kindern um sich herum auf. „Außerdem habe ich mich schon von klein auf für den Sportverein in der Narrenzunft engagiert und Kinder im Showdance trainiert“, erklärt Stefanie Hummel, die ihren ersten Kontakt mit einer Physiotherapeutin wegen der eigenen Knieprobleme hatte. Ihr Fazit damals fiel sehr positiv aus. „Witzigerweise war ich damals bei Ulrike Kugler in Behandlung, von der ich nun die Praxis in Althütte übernommen habe.“

Ein Aha-Erlebnis bestärkt Stefanie Hummel darin, mit Kindern zu arbeiten

Bis sie dann schließlich beruflich wirklich in Richtung Physiotherapie ging, machte die umtriebige Geschäftsfrau noch einige Abstecher. Realschule, Wirtschafts-Abi, Au-pair in Spanien und dann der Start an der Schule für Physiotherapie in Fellbach. „Damals hatte ich Praktikumseinsätze in der Pädiatrie und in der Neurologie“, sagt Stefanie Hummel und erinnert sich an ein Aha-Erlebnis, das ihren Wunsch, mit Kindern zu arbeiten, noch verstärkte. Sie hatte damals einen noch relativ jungen Patienten mit Thrombosen, Schlaganfall, Herzinfarkt – die volle Palette. „Er sagte mir immer, wenn ich ihn zur Physiotherapie hatte: Steffi, jetzt kriege ich es hin und höre auf zu rauchen und zu saufen. Kurz drauf hab ich ihn schon wieder mit der Zigarette im Mund gesehen.“ Der heute 37-Jährigen wurde damals klar, dass sie das nicht den Rest ihres Berufslebens erträgt. „Man baut eine Beziehung auf, versucht zu helfen, und der Patient macht einfach wie gewohnt weiter. Mit Kindern ist das anders.“

Sie arbeitete, machte Fortbildungen, spezialisierte sich immer mehr und machte sich 2020 mit ihrer ersten Praxis in Waiblingen selbstständig. „Als ich im Bereich Physiotherapie mit der Spezialisierung auf Kinder fertig war, habe ich noch Osteopathie angefangen und das Gleiche gemacht“, sagt die 37-Jährige, die sich selbst als „ziemliche Perfektionistin mit einigen Ticks“ beschreibt. Während sie das erzählt, rückt sie ihre Brille zurecht. Die ist an diesem Tag, genau wie ihr Shirt und die Turnschuhe grasgrün – einer ihrer Ticks ist es nämlich, dass sie 13 verschiedenfarbige Brillen hat und sich auch, was die T-Shirts und Schuhe betrifft, immer passend anziehen kann. „Selbst der Haargummi stimmt immer. Ein bisschen Spaß muss sein.“

In der Praxis in Althütte werden Erwachsene behandelt. In Waiblingen dagegen kümmert sich Stefanie Hummel nur um Kinder und kommt kaum nach. Foto: privat (Lea Weber)

Die 37-Jährige würde sich wünschen, dass die Anerkennung besser wäre. „Überall außer in Deutschland ist das ein akademisiertes Fach“, sagt Stefanie Hummel und sieht zwar einerseits den Fachkräftemangel, andererseits aber auch die unzureichende Wertschätzung und Bezahlung sowie die fehlende Unterstützung. „Die Ausbildung kostet viel Geld und dann steht man da und kriegt Steine in den Weg gelegt“, sagt die Physiotherapeutin und Osteopathin, die sich auch bei den Mamas ihrer kleinen Patienten gut auskennt und Bedarf sieht. „Der Frauenkörper ist anders. Es geht da um Themen wie Beckenboden, Hormone, Wechseljahre. Da bleibe ich dran, neben den Kids natürlich.“

Physiotherapie für Kinder

Info
Um noch mehr Patienten helfen zu können, freut sich Stefanie Hummel in beiden Praxen über Verstärkung durch neue Kräfte – mit und ohne Spezialisierung auf Kinder. Weitere Infos und die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, gibt es unter der E-Mail-Adresse physiokidshummel@outlook.de.

Weitere Themen

Warnstreik im Rems-Murr-Kreis: Verdi-Streik in Winnenden: Psychiatrie-Klinik ZfP am Montag betroffen

Warnstreik im Rems-Murr-Kreis Verdi-Streik in Winnenden: Psychiatrie-Klinik ZfP am Montag betroffen

Beschäftigte des ZfP Winnenden legen am Montag erneut die Arbeit nieder. Hintergrund sind festgefahrene Tarifverhandlungen der Länder – Patienten müssen mit Verzögerungen rechnen.
Von Frank Rodenhausen
Physiotherapie im Rems-Murr-Kreis: Zu ihren Patienten gehören Babys mit Schlaganfall: „Ich kämpfe um jedes Lächeln“

Physiotherapie im Rems-Murr-Kreis Zu ihren Patienten gehören Babys mit Schlaganfall: „Ich kämpfe um jedes Lächeln“

Stefanie Hummel kümmert sich um Babys und Kinder mit gesundheitlichen Problemen. Die Physiotherapeutin erzählt, warum sie sich bewusst für die Behandlung der Kleinsten entschieden hat.
Von Simone Käser
Schwerer Unfall im Rems-Murr-Kreis: Frontalzusammenstoß bei Aspach – 72-Jähriger schwer verletzt

Schwerer Unfall im Rems-Murr-Kreis Frontalzusammenstoß bei Aspach – 72-Jähriger schwer verletzt

Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn, zwei Wagen prallen frontal zusammen. Die Landesstraße bei Aspach ist stundenlang voll gesperrt.
Von Frank Rodenhausen
Lost Place im Rems-Murr-Kreis: Bunker unter dem Garten: Geheimnisvolles Grundstück bei Winterbach wird verkauft

Lost Place im Rems-Murr-Kreis Bunker unter dem Garten: Geheimnisvolles Grundstück bei Winterbach wird verkauft

Auf einem Gartengrundstück bei Winterbach liegt ein verborgenes Geheimnis unter der Erde. Gemeinsam mit dem Eigentümer sind wir hinabgestiegen und haben uns in die Dunkelheit begeben.
Von Phillip Weingand
Waiblingen: Neuer Kommandant für die Waiblinger Feuerwehr

Waiblingen Neuer Kommandant für die Waiblinger Feuerwehr

Nach Ann-Sophie Elsenhans hat die Waiblinger Feuerwehr nun wieder einen männlichen Chef. Er kommt von der Berufsfeuerwehr Stuttgart.
Von Annette Clauß
Design-Wettbewerb in Backnang: Kultobjekt Straßenfestkrug: Stadt sucht neues Motiv für 2026

Design-Wettbewerb in Backnang Kultobjekt Straßenfestkrug: Stadt sucht neues Motiv für 2026

Der Straßenfest-Krug bekommt 2026 ein neues Motiv – anders als zunächst angekündigt. Oberbürgermeister Maximilian Friedrich erklärt, warum die Stadt umgedacht hat.
Von Chris Lederer
Nachruf: Schorndorfer Stadtrat verstirbt nach kurzer, schwerer Krankheit

Nachruf Schorndorfer Stadtrat verstirbt nach kurzer, schwerer Krankheit

Schorndorf trauert um Gerhard Nickel. Der 71 Jahre alte Rechtsanwalt, bekannt als Motor des City-Marketings, ist kurz vor dem geplanten Abschied aus der Kommunalpolitik verstorben.
Von Sascha Schmierer
Besuch bei Biosyn: „Das ist klasse“ – Cem Özdemir wird in Fellbach zum Pellet-Profi

Besuch bei Biosyn „Das ist klasse“ – Cem Özdemir wird in Fellbach zum Pellet-Profi

Der grüne Kandidat für den Ministerpräsidentenposten auf Stippvisite im Rems-Murr-Kreis: In Fellbach besucht er den Weltmarktführer Biosyn und inspiziert dessen neue Pelletheizung.
Von Dirk Herrmann
Unfallflucht bei Schwaikheim: Radler fährt Fußgänger an, flüchtet – 69-Jähriger bleibt schwer verletzt zurück

Unfallflucht bei Schwaikheim Radler fährt Fußgänger an, flüchtet – 69-Jähriger bleibt schwer verletzt zurück

Ein Zusammenstoß auf einem Feldweg bei Schwaikheim endet dramatisch: Ein 69-Jähriger stürzt und bleibt schwer verletzt liegen – doch der Radfahrer flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.
Von Frank Rodenhausen
Von Daimler zum Traum für Kids: Cooles Konzept für Familien: Die neue Spielzeugbibliothek im Video

Von Daimler zum Traum für Kids Cooles Konzept für Familien: Die neue Spielzeugbibliothek im Video

Als die Abfindung bei Mercedes winkt, greift Daniela Bundschuh zu und eröffnet in der Region Stuttgart eine Bibliothek für Spielzeug. Im Video verrät sie, woher die Idee kommt.
Von Julika Wolf
Weitere Artikel zu Kinder Schlaganfall Krebs Schwangerschaft
 
 