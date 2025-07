DJ-Sound, Lieblingswein und Deko nach Lust und Laune – so will Beutelsbach an einem Sommerabend chillen.

Frank Rodenhausen 11.07.2025 - 17:34 Uhr

Ein in lauer Abend, Kerzenschein und Stimmengewirr – mitten in Beutelsbach. Am Dienstag, 15. Juli, wird die Buhlstraße von 17 Uhr an zum „Straßenwohnzimmer“, wie die Stadt Weinstadt mitteilt. Unter dem Motto „Zack. Schön!“ lädt das Stadtmarketing zum Picknick unter freiem Himmel ein – offen für alle, die Lust auf Gemeinschaft, gutes Essen und einen Hauch Großstadtflair im Kleinstadtformat haben.