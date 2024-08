Eine Decke auf den Boden werfen, Tupperdosen aufmachen und das süße Leben mit den besten Freund:innen genießen: Ob mit Fernblick, auf grünen Wiesen oder an verträumten Orten - Stuttgart bietet einige Picknick-Spots.

Carina Kriebernig 21.08.2024 - 11:30 Uhr

Das schöne Leben kann so einfach sein, vorausgesetzt man sitzt gerne auf dem Boden der Tatsachen. Und wer jetzt an kitschige Körbe denkt, die man gern zu Hochzeiten verschenkt, sollte sich auch mal auf die Basics besinnnen. Denn für ein Picknick braucht es wahrlich nicht viel - und schon gar keinen Schnickschnack: eine Decke (muss nicht von Tchibo sein, und auch nicht kariert), ein paar leckere Snacks, gekühlte Getränke, ein Taschenmesser (sehr empfehlenswert, wenn man Käse und Co. schneiden will) und gute Leute, die auch gerne auf dem Boden sitzen.