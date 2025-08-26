„Piktors Verwandlungen“: Ein Comeback für Anyone’s Daughter?

„Hätte mich meine damalige Freundin nicht verlassen, das Projekt hätte es nie gegeben.“ Ungern erinnert sich Hansi Derer an das Jahr 1975 – und kann heute doch zumindest darüber schmunzeln. Er sei im „zarten Alter von 17 Jahren“ gewesen, als das Mädchen mit ihm Schluss gemacht habe, erzählt der damalige Schlagzeuger von Anyone’s Daughter. Weil er „vollkommen fertig“ gewesen sei, habe ihm sein Freund und Bandkollege Harald Bareth ein kleines Reclam-ähnliches Heft in die Hand gedrückt und ihm gesagt: „Lies das mal.“

Die Väter werben für das Projekt Der Rest ist Popgeschichte: Vollkommen begeistert von Hermann Hesses Märchen „Piktors Verwandlungen“ entwickelte Derer daheim die Idee, das Märchen zu vertonen. Zunächst legte er Songs von Art-Rock-Größen wie Genesis, Yes oder Pink Floyd über den Text. Dann entstand die Idee, den Hesse-Text mit eigener Musik zu untermalen.

Die Begeisterung der Bandmitglieder hielt sich anfangs in Grenzen. Erst als die Väter von Keyboarder Matthias Ulmer (kurz: Mats) und Harald Bareth, beide Pfarrer, sich vehement für das Projekt einsetzten, wich die Skepsis: Am 3. Oktober 1975 feierte die erste Version von „Piktors Verwandlungen“ Konzertpremiere in der Schwaikheimer Radfahrhalle.

Am Schluss steht eine Hymne

Der Ehrlichkeit halber muss erwähnt werden, dass die Urfassung sich musikalisch noch deutlich von der Version unterschied, die 1981 schließlich als Mitschnitt eines Konzerts ihren Weg auf einer Langspielplatte und dann in mehr als 60 000 Jugendzimmern von glühenden Hesse-Verehrern vor allem im südwestdeutschen Raum gelandet ist. Da saß dann auch schon lange nicht mehr Hansi Derer am Schlagzeug, sondern Kono Konopik.

Die Struktur war jedoch fast unverändert: Harald Bareth rezitierte mit sonorer Stimme und untermalt von sanften Klängen das in mehrere Episoden aufgeteilte Märchen. Die Übergänge nutzte die Band zu freien, meist aber doch sehr melodischen Instrumentalnummern, die nach knapp 40 Minuten in einem großen hymnischen Abschlusssong mündeten.

Das Publikum war ganz still

Was Harald Bareth noch heute fasziniert, war die Atmosphäre, die regelmäßig bei der Aufführung von „Piktors Verwandlungen“ in den Hallen herrschte: „Es gab da diesen Moment, da hatten sowohl Uwe Karpa als auch ich eine kurze Pause. Und da war das Publikum so mucksmäuschenstill, dass man eine Nadel auf den Boden hätte fallen hören können. Das ist heute doch bei Konzerten einfach unmöglich.“

„Piktors Verwandlungen“ wurde über Jahre hinweg zum zentralen Stück der Band. Bei jedem Konzert sorgte es für Gänsehautmomente. Hermann Hesses Texte trafen in den 1970er und 1980er Jahren den Nerv einer Generation, die sich auf Sinnsuche befand – nach Identität, Tiefe, nach etwas, das über das Offensichtliche hinausging.

Heute herrscht mehr Distanz zu Hesse

„Natürlich habe ich den ,Demian‘, ,Narziss und Goldmund‘ und ,Das Glasperlenspiel‘ gelesen – das hat mich tief berührt“, erzählt der Gitarrist Uwe Karpa. Für ihn war Hesse „nicht nur literarischer Wegbegleiter, sondern auch spiritueller Mentor“: „Er hat mir Mut gemacht, mich als Individuum zu begreifen und nicht anzupassen. Ich bin durch das Abi geflogen, habe mich dann ins ökonomische Bodenlose gestürzt – aber Musik war das Einzige, was meinem Leben Sinn gegeben hat.“ Noch heute liebe er Hesses Sprache, „wie er Psychologie greifbar macht, die Essenz des Lebens“.

Auch für die anderen Bandmitglieder war Hesse in der Jugend ein „Leitstern“, dessen Romane den Blick auf das eigene Ich schärften. Heute betrachtet Mats Ulmer die Texte mit mehr Distanz: „Das romantische Erschauern von einst ist bei mir einer abgeklärteren Sichtweise gewichen. Ich stelle die Fragen von Selbstfindung und Wandel einfach nüchterner als damals.“

Hoffen auf das Hesse-Jubiläumsjahr 2027

Die Pläne, „Piktors Verwandlungen“ zum 50. Geburtstag noch ein- oder zweimal auf die Bühne zu bringen, haben sich leider zerschlagen. Jetzt setzt Mats Ulmer auf das Hesse-Jahr 2027. Da wird weltweit, aber sicher besonders in Baden-Württemberg der 150. Geburtstag des Dichters, Denkers und Literatur-Nobelpreisträgers gefeiert. Erste Gespräche laufen. Dabei sollen Musiker aller Phasen der Band auf der Bühne stehen.

Eines ist gewiss: Harald Bareth wird nicht dabei sein. Der ist inzwischen Chefarzt der Radiologie in der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf und spielt nur noch gelegentlich für den Hausgebrauch. Gitarrist Uwe Karpa ist in München unter anderem als Gitarrenlehrer tätig. Schlagzeuger Hansi Derer wiederum arbeitet heute als Musikpromoter.

Zusammenarbeit mit Heinz-Rudolf Kunze

Und Mats Ulmer, der früh zwischen Sport und Musik wählen musste und sich für die Tasten entschied, hat aus seinem musikalischen Gespür eine Lebensaufgabe gemacht: Er tourt als musikalischer Leiter mit der Band Pur, schreibt Songs für Heinz-Rudolf Kunze und begleitet letzteren bei Konzerten. Vor kurzem hat er nun seine erste eigene CD „Talisman“ mit der Vertonung von Kunze-Texten veröffentlicht.

Die Band und der Nobelpreisträger

Musik

1972 in Stuttgart gegründet, zählten Anyone’s Daughter zu den wichtigsten deutschen Progressive-Rock-Bands. 1979 erschien das Debütalbum „Adonis“, ein Jahr später folgte „Anyons’s Daughter“. Große Resonanz fand die Vertonung von „Piktors Verwandlungen“ 1981. Die Band löste sich 1986 zunächst auf, um 2001 mit dem Album „Danger World“ ein Comeback zu feiern – allerdings waren von der Urbesetzung damals nur noch Gitarrist Uwe Karpa und Keyboarder Matthias Ulmer übrig geblieben.

Album

Die neue CD von Matthias Ulmer heißt „Talisman“. Dafür hat der Keyboarder Texte von Heinz-Rudolf Kunze, mit dem ihn eine enge Freundschaft verbindet, vertont. Unterstützung erhielt Ulmer unter anderem vom Pur-Gitarristen Rudi Buttas.

Literatur

Hermann Hesse hat das Märchen „Piktors Verwandlungen“ 1922 für seine spätere Ehefrau Ruth Wenger verfasst. Es erzählt von der Überwindung der Einsamkeit und der Erlösung des Einzelnen durch die Liebe. Den Nobelpreis erhielt Hesse 1946 für sein Gesamtwerk.