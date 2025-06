Im Norden Indiens stürzt ein Hubschrauber mit hinduistischen Pilgern ab. Mit tragischen Folgen.

Beim Absturz eines Hubschraubers im Norden Indiens sind nach Medienberichten alle sieben Menschen an Bord ums Leben gekommen. Der Hubschrauber mit hinduistischen Pilgern an Bord sei bei einem zehnminütigen Flug an einem steilen Abhang abgestürzt, berichteten der Sender NDTV und andere indische Medien unter Berufung auf die Behörde für die Entwicklung der Zivilluftfahrt im betroffenen Bundesstaat Uttarakhand. Zum Zeitpunkt des Unglücks am frühen Morgen (Ortszeit) hätten schlechte Sichtverhältnisse geherrscht.