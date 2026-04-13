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  4. Lufthansa-Konflikt in der Dauerschleife

Piloten und Flugbegleiter Lufthansa-Konflikt in der Dauerschleife

Piloten und Flugbegleiter: Lufthansa-Konflikt in der Dauerschleife
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Lufthansa-Kunden muss derzeit verstärkt mit streikbedingten Ausfällen rechnen. Foto: AFP

Die nächste Streikwelle bei der Lufthansa rollt: Vorstand und Spartengewerkschaften treiben sich weiter in die Konfrontation. Eine Seite hat letztlich bessere Karten, meint unser Autor.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Als wäre die dramatische Weltlage, die zu stark eingeschränkten Flugplänen, erhöhten Treibstoffkosten und einer massiven Verunsicherung der Reisenden führt, nicht schon folgenreich genug, macht man sich bei der Lufthansa mit einer weiteren Streikwelle selbst das Leben schwer. Dass die Pilotenvereinigung Cockpit an diesem Montag und Dienstag sowie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) am vorigen Freitag auf das große Ganze gerade kaum noch Rücksicht nehmen, beweist – bei aller Unterschiedlichkeit der jeweiligen Streikziele –, wie verhärtet die Fronten im Konzern mittlerweile sind.

 

Management will partout die Kosten drücken

Die Unerbittlichkeit der Spartengewerkschaften ist einerseits Ursache, aber gleichzeitig auch Folge der brachialen Kostensenkungsstrategie des Managements. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite treiben sich immer weiter in die Konfrontation. Mit tarifpolitischen Konfliktherden in diversen Teilgesellschaften ist die Gemengelage so unübersichtlich wie in keinem anderen deutschen Unternehmen. Denn in disruptiven Zeiten setzt die Lufthansa-Führung nicht auf Stabilität und Verlässlichkeit, sondern stur auf Veränderung. Mit aller Konsequenz sollen durch Verlagerungen in andere Betriebsteile die Kosten auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau gebracht werden. Sowohl die City Airlines als auch Discover stehen für die Abkehr von der alten, teuren Kerngesellschaft Lufthansa Classic.

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