Pilotprojekt in Kirchheim am Neckar

Beton statt Asphalt – ist das die Zukunft im Straßenbau? Das sogenannte Grinding wird in einem Pilotprojekt an der B 27 bei Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ausprobiert.

Oliver von Schaewen 20.11.2024 - 08:00 Uhr

Was ist besser: Asphalt oder Beton? Straßenbauer schwören im Normalfall auf das schwarze Material. Das muss aber nicht in jedem Fall besser sein. Beton rückt verstärkt in den Fokus, aktuell bei einem Pilotprojekt an der B 27 in Kirchheim am Neckar. Die Bundesstraße wird noch bis Mitte Dezember saniert. Eine Schlüsselrolle spielt das so genannte Grinding – ein neues Verfahren, das viele Vorteile auf sich vereint.