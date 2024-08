Das invasive Insekt kann das Dengue-Fieber übertragen und breitet sich im Land aus. Um sein Vorkommen einzudämmen, gibt es landesweit zwei Pilotprojekte – eines davon in Korntal-Münchingen.

Franziska Kleiner 15.08.2024 - 18:57 Uhr

Die Eier sind sehr klein, so klein, dass sie mit dem bloßen Auge nicht zu sehen sind. 654 dieser Eier der Asiatischen Tigermücke hat Maylin Meincke vor vier Wochen in einer Falle in Korntal gezählt. Diese Falle befindet sich in einem Gebiet der Stadt Korntal-Münchingen, in dem nicht gezielt gegen das Insekt vorgegangen wird. Einige Straßenzüge weiter, im Garten von Familie Weiß, stellt sich die Situation in diesem Jahr ganz anders dar: es sind deutlich wenige Tigermücken als im Vorjahr. Die Familie empfindet die invasiven Insekten – und potenziellen Krankheitsüberträger – nicht mehr als Belästigung. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie im vergangenen Jahr. In der Hochzeit der Plage seien es vor dem Monitoring 30 bis 40 Tigermücken in der Woche gewesen. „Jetzt sind es sechs bis sieben“, sagt Franziska Weiß.