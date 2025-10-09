In einem Pilotprojekt wird Kot zum Datenschatz. Was uns die Losung über den Waschbären verrät – und was die Bevölkerung tun kann, um dem Eindringling Herr zu werden.
09.10.2025 - 18:01 Uhr
Die Remstalgemeinde Plüderhausen, bisher eher bekannt für Beschaulichkeit und Blechblasmusik, ist heute Frontlinie im Kampf gegen einen maskierten Eindringling: den Waschbären. Seit März läuft dort ein ambitioniertes Forschungsprojekt, das dem Wildtiermanagement in Baden-Württemberg eine neue Richtung geben soll. Wie das Landratsamt mitteilt, wird dabei wissenschaftlich untersucht, wie, wo und wann die cleveren Kleinbären unterwegs sind – und wie man ihnen begegnen kann, ohne gleich zur Flinte greifen zu müssen.