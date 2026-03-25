Kippen, Becher, Sperrmüll: Mannheims Abfall bekommt jetzt digitale Aufmerksamkeit. Wie Kameras auf Müllfahrzeugen für mehr Sauberkeit sorgen sollen.
25.03.2026 - 14:25 Uhr
Ob Zigarettenkippen, Pappbecher, Glasscherben oder illegal abgelegter Sperrmüll – Mannheim will dem Dreck in der Stadt zu Leibe rücken, und zwar mit digitaler Hilfe. Dafür sollen im Rahmen eines Pilotprojektes kommunale Abfallsammelfahrzeuge mit Kameras nebst Recheneinheit ausgerüstet werden. Die Kameras erkennen den Müll und speichern dann Ort, Zeitpunkt und Art der Verschmutzung, teilte die Stadt weiter mit. Mitsamt einem Foto - eventuell erkennbare Kennzeichen oder Gesichter werden vorher verpixelt - sollen diese Daten dann an den Abfallwirtschaftsbetrieb übertragen werden.